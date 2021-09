Vertenza Essity, Mercanti e Niccolai (Pd): “La Regione convocherà azienda ed enti locali”

Vertenza Essity, intervengono i consiglieri regionali del Pd Valentina Mercanti e Marco Niccolai

“La Regione Toscana – dicono – è al fianco dei lavoratori della cartiera Essity. Siamo in contatto con il consigliere del presidente Giani che si occupa delle crisi aziendali, Valerio Fabiani, che ci ha assicurato che sta già seguendo la vicenda. La Regione sta contattando la proprietà e sta lavorando alla convocazione di un incontro assieme alle istituzioni locali interessate”.

“Riteniamo che si tratti di una questione fondamentale – chiudono – visto che si parla del destino di 700 lavoratori tra gli stabilimenti di Porcari, Altopascio e Collodi. Crediamo che ci sia bisogno di un impegno forte e condiviso di tutte le istituzioni, come quello già messo in campo dai sindaci di Altopascio e Porcari, insieme alle forze politiche, sociali e sindacali per scongiurare ogni ipotesi di delocalizzazione”.