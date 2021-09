Elezioni a Massarosa, Potere al Popolo sostiene Sonia Sacchetti

Massarosa, Potere al Popolo Versilia sostiene la candidata sindaco Sonia Sacchetti. Lo conferma una nota del partito locale.

“A Massarosa si torna a votare, dopo pochi anni, per colpa di un centrodestra litigioso e rissoso che non è riuscito a concludere la legislatura – dice Potere al Popolo – Questo centro destra, incapace di pensare al bene comune della cittadina ma preso dagli egoismi di parte, si presenta diviso anche in questa tornata elettorale. Infatti ben due sono i candidati che esprime l’appena disarcionato Alberto Coluccini, sostenuto dalla sua lista civica e da Fratelli di Italia e Carlo Bigongiari sostenuto da Lega, Forza Italia e una civica. Dall’altra parte si presenta un centrosinistra compatto che cerca di far dimenticare ai cittadini e alle cittadine che è stato il vero artefice del dissesto economico”.

“La cattiva gestione del bilancio della giunta Mungai – dice Palp – può essere dimenticata solo da degli smemorati. La coalizione che sostiene Simona Barsotti, ex fedelissima di Mungai, è un’armata Brancaleone, che va dalla sinistra al Movimento 2050 per Conte, dal Pd ad una serie di liste civetta finalizzate a raschiare i cosiddetti voti utili. Massarosa, uno dei pochi comuni in crescita demografica in Versilia, meriterebbe ben altro. Sicuramente né centrodestra né centrosinistra hanno la ricetta per risolvere i problemi della comunità locale. Entrambi hanno già governato in maniera disastrosa. Con quale coerenza può il Pd parlare di ambiente dopo gli scandali dei fanghi tossici a Pioppogatto?”.

“Come Potere al Popolo abbiamo deciso di non correre in questa tornata elettorale – conclude l’endorsemenrt .- ma certamente i nostri voti non andranno né al centrodestra né al centrosinistra che hanno programmi inadeguati sulle tematiche sociali e ambientali. L’unica lista che merita attenzione e rispetto è quella che prova a dare voce alla sinistra di classe e che sostiene Sonia Sacchetti. Invitiamo i nostri iscritti e simpatizzanti a votare per questa lista anche perché è l’unica che non è compromessa con le scelte del passato”.