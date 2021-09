Massarosa, entra nel vivo la campagna elettorale: ecco gli appuntamenti della candidata Barsotti

Entra nel vivo la campagna elettorale di Simona Barsotti a Massarosa con un fitto calendario di eventi pubblici, aperti alla cittadinanza, promossi da tutta la coalizione di centrosinistra rappresentata da Partito Democratico, Sinistra Comune, Movimento 2050 per Conte, Massarosa solidale e Orgoglio Massarosa. Appuntamenti che si vanno ad aggiungere agli eventi organizzati dai singoli partiti o dalle singole liste.

Simona Barsotti si presenterà ai cittadini insieme ai candidati e alle candidate al consiglio comunale di tutte le liste che la sostengono per approfondire i vari temi del programma elettorale, ma anche per confrontarsi e accogliere proposte e suggerimenti.

Il calendario

Giovedì (16 settembre) alle 18 a Stiava a Villa Gori è in programma l’incontro con le donne democratiche. Partecipa Simona Barsotti insieme ai candidati e alle candidate in consiglio comunale delle liste che la sostengono mentre sabato (18 settembre) alle 11, a Massarosa in via Cenami è in programma l’inaugurazione del comitato di coalizione. Successivamente fino alla fine della campagna elettorale il comitato rimarrà aperto un giorno alla settimana: il sabato dalle 10 alle 12. Comitato che sarà inaugurato anche domenica (19 settembre) alle 11 a Stiava, località sul Ponte, che rimarrà aperto fino alla fine della campagna elettorale due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 16 alle 18.

Lunedì 20 settembre alle 18 al Centro civico di Quiesa Simona Barsotti e i candidati e le candidate in consiglio comunale delle liste che la sostengono, incontreranno invece la cittadinanza, così come martedì 28 settembre, alle 18 e 30 al bar le Piazzette di Stiava. Giovedì 30 settembre alle 18,30 a Villa Gori si chiuderà la campagna elettorale con un evento aperto a tutta la cittadinanza, lo stesso avverrà venerdì 1 ottobre alle 18,30, a Massarosa, nella piazzetta sotto alla chiesa.