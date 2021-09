Altopascio al voto, Fratelli d’Italia presenta la lista dei candidati

Sabato (18 settembre) alle 16,30, nella sede di Fratelli d’Italia di Altopascio sarà presentata la lista dei candidati al consiglio comunale a sostegno di Maurizio Marchetti sindaco.

“E’ arrivato il momento di dire chi siamo e quello in cui crediamo e per cui ci impegneremo – spiega il coordinatore del circolo di Altopascio e candidato Valerio Biagini -. Alcuni di noi hanno avuto già modo di incontrare i nostri concittadini nei vari appuntamenti che abbiamo organizzato nelle scorse settimane e che sono in programma anche per le prossime, ma sentivamo la voglia di essere tutti uniti in un unico evento ufficiale. Sarà una festa per il nostro Circolo e per l’impegno che tutti stanno mettendo in questa campagna elettorale”.