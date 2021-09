Seravezza, Luisi: “Infiltrazioni nelle scuole, una situazione indecente”

“Infiltrazioni nelle aule e secchi a contenere l’acqua tra i banchi degli alunni della primaria di Ripa mentre i ragazzi del Marzocchino costretti a passare dalla scala antincendio sotto il diluvio”. Il candidato sindaco di Seravezza, Elena Luisi, stamani (17 settembre) ha fatto un sopralluogo nei plessi “riscontrando una situazione a dir poco disastrosa e che poteva essere prevista”.

“Con la forte pioggia di stamani si è scatenato il pandemonio – dice la candidata di Insieme–Elena Luisi sindaco – con ingressi e uscite nel caos totale, viabilità ingolfata, code e ingorghi. I disagi registrati in tutti i plessi col primo maltempo hanno evidenziato quanto l’amministrazione non abbia messo in atto nessuna manutenzione estiva. Piove in alcune aule a Ripa, ingressi sotto l’acqua a Marzocchino dove gli alunni di alcune classi, che sono costretti ad accedere alla scuola tramite la scala antincendio per la divisione degli ingressi per covid, le hanno dovute salire pericolosamente sotto il diluvio: infatti la tensostruttura che lo scorso anno scolastico era stata montata all’esterno per garantire una ricreazione con distanziamento non e’ stata ricollocata e i ragazzi non hanno potuto contare neppure su quella copertura. Stessa storia alla materna di Basati dove non si è pensato neppure di installare una pensilina visto che l’edificio e’ stato recentemente interessato da una ristrutturazione totale. Certe segnalazioni le avevo già fatte negli anni scorsi – conclude Luisi – quando si erano precedentemente verificati allagamenti di classi. Ma, ancora una volta, l’amministrazione e’ rimasta sorda”.