Alessandrini: “L’interventismo pre-elettorale a Seravezza è una presa in giro dei cittadini”

“L’interventismo pre-elettorale è una presa in giro per tutti i cittadini. Il tentativo di rincorsa dell’amministrazione uscente non cancella cinque anni di nulla. Credono che, con il taglio di due cigli stradali, qualche lavoretto qua e la, di far dimenticare lo stato in cui versa la città”. Così Lorenzo Alessandrini, candidato sindaco per la lista Lorenzo Alessandrini Sindaco alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre commenta le manutenzioni che, in questi giorni, l’amministrazione uscente sta effettuando.

Alessandrini è reduce dall’incontro con i residenti delle frazioni Marzocchino e Corvaia. Decoro, parcheggi, viabilità, sicurezza sono solo alcune delle tante problematiche segnalate in occasione degli incontri. “La viabilità in via Menchini e via Case Rosse, da e per la scuola, va sicuramente rivista così come la possibilità di realizzare una piccola rotonda sulla via Seravezza – spiega Alessandrini – Serve una manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale, adibire più stalli per i disabili, utilizzare le foto trappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti, fenomeno purtroppo ancora frequente, migliorare i parchi giochi e strutture sportive e ludiche presenti sul territorio e riattivare alcuni sentieri collinari”. E sul Palio dei Micci di Querceta: “Il Palio è delle contrade. L’amministrazione dovrebbe solo accompagnare. Uno spazio al coperto per consentire ai contradaioli di allenarsi? L’ipotesi tensostruttura è la più percorribile”.

