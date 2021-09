Anche Rifondazione in piazza alla manifestazione di Priorità alla Scuola e Cobas

Anche Rifondazione Comunista di Lucca aderisce all’appello di Priorità alla scuola per la mobilitazione nazionale in programma (20 settembre) davanti agli uffici scolastici regionali e nelle piazze italiane. A Lucca la protesta si tiene in piazza Guidiccioni alle 17.

“Priorità alla scuola insieme ai Cobas – dice Rifondazione – propone contenuti che il nostro partito sostiene dall’inizio della pandemia. Infatti da subito abbiamo denunciato l’irresponsabile condotta del governo nelle misure adottate per la scuola. Non si è risolto il problema delle classi “pollaio”, si è continuato nella politica di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici precarie, non si è garantito la sicurezza dei trasporti e si è obbligato a fare i tamponi senza renderli gratuiti. Per questo saremo in piazza ed invitiamo a partecipare alla protesta gli studenti, gli insegnanti e i cittadini“.