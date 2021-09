Lavoro, scuola, ambiente e rifiuti tossici: Potere al Popolo scende in piazza

Dopo aver partecipato alla manifestazione di sabato a Firenze lanciata dal collettivo di fabbrica della Gkn, Potere al Popolo sarà di nuovo in piazza oggi (20 settembre) a Lucca e in altre città italiane al fianco di Priorità alla Scuola e Cobas Scuola “perché il diritto all’istruzione sia garantito pienamente e in presenza al 100 per cento, attraverso l’eliminazione delle “classi pollaio”, l’assegnazione di più spazi alla scuola, la stabilizzazione dei e delle precarie, il potenziamento del trasporto pubblico, un protocollo di sicurezza unitario e non discriminatorio e tamponi gratuiti per la comunità scolastica su tutto il territorio italiano”.

“Venerdì (24 settembre, ndr) – dicono da Palp – invece, sosterremo il corteo organizzato da Earth Strike Lucca con partenza in piazzale Verdi alle 9,30, in occasione della giornata dello sciopero globale per il clima. Una giornata per richiamare alle sue responsabilità una classe politica che continua a fare poco o niente sia a livello nazionale, sia a livello locale per ridurre l’inquinamento e contrastare i cambiamenti climatici. Basti pensare ai disastri del ministro per la transizione ecologica Cingolani (gli ultimi l’apertura al nucleare e l’aumento delle bollette del 40 per cento), ma anche alle contraddizioni più volte denunciate dell’amministrazione di Lucca, che nel 2019 sottoscrisse gli obiettivi dell’agenda 2030 per contrastare i cambiamenti climatici, salvo poi proseguire con cementificazioni, abbattimenti e capitozzature di alberi, progetti obsoleti e contestati come la svendita dell’ex manifattura, gli assi viari e i quartieri social”.

Sempre in tema di ambiente e inquinamento Potere al Popolo dà poi appuntamento alla Casa del popolo di Verciano sabato (25 settembre) alle 17 all’incontro con la portavoce dell’assemblea permanente No Keu Samuela Marconcini e con la coordinatrice di Potere al Popolo Empolese – Valdelsa Erika Di Michele per parlare dello scandalo Keu, l’inchiesta che ha sconvolto la Toscana “facendo emergere – ricordano da Palp – i fenomeni dei rifiuti tossici e delle infiltrazioni mafiose anche nei nostri territori”.

“Un sistema – dice Potere al Popolo – che ha avuto come risultato lo sversamento di scarti inquinanti in varie zone della Toscana, con un risparmio per i conciatori coinvolti di circa 28 milioni di euro. Ben 8mila tonnellate di questi fanghi sono stati utilizzati per la costruzione del nuovo tratto della strada regionale 429 tra Empoli e Castelfiorentino. Dalle intercettazioni è emerso chiaramente come gli amministratori Pd avrebbero lavorato per escludere Tommaso Fattori e la lista Toscana a Sinistra dal consiglio regionale, garantendosene il controllo totale senza opposizioni scomode”.