Una presentazione che è stata soprattutto l’occasione di uno scambio e di un dibattito aperto sul problema delle discriminazioni, le violenze e i crimini d’odio. Nello spazio all’aperto della biblioteca Agorà di Lucca, Alessandro Zan, il parlamentare che ha dato il nome al ben noto ddl, è stato accolto da un vero bagno di folla per la presentazione del suo libro Senza paura, la nostra battaglia contro l’odio.

Un pomeriggio introdotto dal consigliere comunale con delega ai diritti civili Daniele Bianucci che ha letto di fronte al pubblico la lettera che conclude il libro di Zan per un adolescente di 15 anni. Un via che ha dato il là alle riflessioni di Zan: “Lucca – ha detto – è una città bellissima per la sua accoglienza. Immagino un’Italia tra venti anni diversa, più inclusiva, con meno violenze e crimini d’odio. L’avremo se oggi sapremo crearne le fondamenta”.

Al momento, ha spiegato tuttavia Zan, l’obiettivo appare ancora lontano: “L’Italia è al 35esimo posto nei diritti civili, vicina a paesi come la Polonia. Ci sono due Europe, una dei diritti e una della paura, inseguita dalla nostra destra italiana come la Lega e Fdi che hanno in Orban il loro riferimento. L’Italia se non interviene sotto profilo legislativo e culturale, rischia di essere considerata parte dell’Europa della paura. Oggi ci giochiamo una partita fondamentale: per questo nella conclusione mi rivolgo a questo ragazzo non ancora nato, che è anche quello che sono stato io negli anni Novanta. La sua è una condizione paradigmatica di una generazione che ha sofferto: ha avuto paura di non essere accettato da affetti e società”.

Inevitabilmente la discussione ha toccato, per l’appunto, il ddl Zan: “L’unione europea ha chiesto all’Italia di intervenire per tutelare le persone vulnerabile. Più siamo in una società patriarcale e sessista più le aggressioni sono elevate. Complicato scardinare, l’alternativa è parlare un linguaggio inclusivo. Suicidi giovanile. Questa legge non risolve ovviamente tutte le situazione, ma dice ai bulli che lo stato non è più dalla loro parte”.