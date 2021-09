Alla Casa del Boia si presenta ‘La Buona Destra’

Il prossimo 7 ottobre alle 18 alla casa del Boia si terrà l’evento La Buona Destra. Prospettive per l’Italia futura.

Un modo per far conosce alla cittadinanza lucchese la neo formazione di Filippo Rossi. “La Buona Destra – dicono i promotori – vuole distinguersi dalla destra becera sovranista ed anti europeista nostrana, e si rifà a quella liberale ed europeista tedesca e repubblicana francese. Interverranno i fondatori della Buona Destra, Filippo Rossi, e Giovanni Lamioni e Kishore Bombaci per Buona Destra Toscana”.

Per chi volesse intervenire seguirà una cena al ristorante Ubaldo.