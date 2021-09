Massarosa, Bigongiari incontra il mondo delle imprese e le associazioni ambientaliste

Dopo gli incontri tenuti a Massarosa, Stiava, Bargecchia, Piano di Mommio, Corsanico e Quiesa, prosegue la fitta agenda di appuntamenti pubblici con cittadini, associazioni, categorie e imprese del candidato sindaco civico Carlo Bigongiari.

“Gli incontri di questi giorni – spiega Bigongiari – servono soprattutto a prendere coscienza, parlando con cittadini e associazioni del territorio, delle problematiche e delle criticità delle nostre frazioni. Ho trovato cittadini preparati, attenti e interessati, coi i quali abbiamo avuto uno scambio costruttivo. Sarà questo il mio modus operandi anche da sindaco: interpellare tutte le realtà coinvolte, trovare un obiettivo e un progetto comune, e lavorare a testa bassa per portarlo a compimento”.

Questa sera (21 settembre), alle 21, è in programma un incontro con i commercianti del capoluogo per parlare dei temi del rilancio del tessuto commerciale e imprenditoriale di Massarosa, dopo la presentazione, avvenuta sabato, del primo assessore della futura giunta Bigongiari: Chiara Serreli allo sviluppo economico.

Domani, alle 18, Bigongiari incontrerà le associazioni ambientaliste che operano attorno al lago: in programma la discussione di alcuni temi cari al candidato e alla coalizione (Per Massarosa, Lega e Forza Italia) che lo sostiene come l’ambiente, il turismo sostenibile, il recupero di sentieri e aree del lago abbandonate, la valorizzazione delle attività legate al cicloturismo e al turismo in generale.

In programma anche un incontro pubblico giovedì (23 settembre) alle 17 nel parco di Nassiriya a Massarosa. In questo caso i temi trattati saranno quelli del sociale, della disabilità, delle pari opportunità, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, dell’inclusione dei più fragili.