Congresso federale per Rifondazione Comunista alla Casa del popolo di Verciano

Rifondazione Comunista di Lucca terrà il suo congresso federale venerdì (24 settembre) alle 18 alla Casa del popolo di Lucca a Verciano.

Nel trentennale dalla nascita del partito della Rifondazione Comunista e dei cento anni dalla fondazione del Pci, si svolge la tornata congressuale che porterà al congresso nazionale ad ottobre. Venerdì gli iscritti ed i simpatizzanti di Lucca avranno la possibilità di confrontarsi sulle linee politiche del partito “che si presenta – spiega una nota – al congresso unito sulla necessità di combattere centrodestra e centrosinistra che, con toni e modi diversi, portano avanti una politica economica neoliberista.”

I temi in discussione saranno molti e tratteranno “la necessità di unire dal basso tutta la classe lavoratrice in un movimento di lotta contro i licenziamenti, le delocalizzazioni, il precariato, per la salvaguardia dell’ambiente e i diritti costituzionali”.