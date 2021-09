Omar Mallegni nuovo commissario della Lega della Versilia storica

Cambio alla guida della sezione locale della Lega. Al commissario uscente Riccardo Cavirani succede Omar Mallegni già responsabile del dipartimento edilizia regionale del Carroccio.

Omar Mallegni dovrà guidare la sezione della Versilia storica comprensiva dei comuni di Stazzema, Seravezza, Pietrasanta e Forte dei Marmi. “Il partito si sta radicando sul territorio – spiega Riccardo Cavirani, commissario provinciale – ed è doveroso far crescere una classe dirigente che possa affrontare le sfide future”.

“Sono onorato della fiducia dimostratami da Riccardo Cavirani e dal commissario regionale Mario Lolini – dichiara il neocommissario Omar Mallegni – Cercherò di fare del mio meglio per il bene del partito e della nostra comunità, il compito assegnatomi è di grande importanza in quanto la Lega è da sempre un partito al servizio della gente e per la gente. Confido nella collaborazione dei militanti e dei sostenitori perché come sostiene il nostro leader Matteo Salvini Vince la squadra, e la nostra è davvero forte”.