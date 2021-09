Bilancio consolidato, 5 milioni di utile per il Comune di Lucca ma la pandemia ha fatto crollare gli utili delle partecipate

Quasi 5 milioni di utile per il Comune di Lucca. Questo il risultato del bilancio consolidato del Comune di Lucca che tiene conto, oltre che dei risultati dell’ente, anche di quello delle società partecipate da Palazzo Orsetti.

Il documento approderà in consiglio comunale il prossimo 29 settembre, ma intanto ha compiuto il suo duplice passaggio in commissione partecipate. Dove è emerso come il totale dell’utile è notevolmente inferiore a quello dell’anno precedente. “Ma – spiega l’assessore al bilancio e vicesindaco Giovanni Lemucchi – nel 2020 si poteva contare sulla plusvalenza della vendita di Gesam Gas e Luce per 16 milioni di euro. Se depuriamo tale dato il risultato, nonostante la pandemia, è analogo a quello precedente”.

“Alcune società – spiega sempre Lemucchi – hanno sofferto più delle altre: per esempio Lucca Crea, organizzatrice di Lucca Comics and Games che registra per la prima volta nella sua storia una perdita consistente e non banale di oltre 802mila euro legata alla dichiarazione della zona rossa due giorni prima dell’inizio della manifestazione. Una perdita, però, già integralmente ripianata con le riserve tanto che nella prossima variazione di bilancio l’amministrazione potrà liberare le somme accantonate per ripianare la perdita”.

In perdita anche Farmacie Comunali, in particolare per minori ricavi nella vendita dei farmaci da banco durante la pandemia: un crollo del mercato legato anche all’utilizzo diffuso delle mascherine che ha fatto scendere l’incidenza dei malanni stagionali. In positivo, anche se riducono i ricavi rispetto all’anno precedente Gesam Reti, che comunque torna ai livelli di utile del 2018 e Geal, che riduce i ricavi di circa un milione di euro sia per la dilazione dei pagamenti legati all’emergenza Covid sia a causa della delibera dell’Arera che ha consentito di rateizzare i pagamenti anche su importi molto elevati.

Anche per Metro gli utili sono stati in calo, di circa 120mila euro, per la gratuità dei parcheggi nei mesi di fulcro della pandemia, a marzo e aprile e per le festività di natale e per la gratuità del Carducci e del Palatucci per tutto il 2020. In calo anche i ricavi di Lucca Riscossioni e Servizi per una cifra vicina ai 570mila euro. Perdita, esclusivamente contabile, per Lucca Holding Progetti Speciali, società chiusa nel 2020.

A fronte del calo dei ricavi sono rimasti abbastanza stabili i costi. Molte società, soprattutto nel pieno del lockdown, hanno fatto ampio ricorso al fondo di integrazione salariale che ha permesso di contenere la spesa per i dipendenti.