Reddito di cittadinanza, Zucconi (Fdi): “Grave l’incremento di un miliardo di euro”

“Grave l’incremento di un miliardo di euro per il Reddito di cittadinanza”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi commenta l’assestamento di bilancio da parte del governo.

“Questa misura è un fallimento perché viene percepita anche da chi non ne ha diritto, sia per quanto riguarda l’inserimento al lavoro, essendo i navigator gli unici ad aver trovato occupazione – spiega Zucconi -. Anche la maggioranza ha ammesso la necessità di migliorare questa misura e se molti parlamentari potessero votare in coscienza, voterebbero il nostro odg ma la linea politica viene dettata dalle sinistre di governo, Pd e 5stelle. Fdi chiede di revocare queste ingenti risorse e destinarle a reali misure al contrasto della povertà o verso la riduzione di un cuneo fiscale gravoso: ciò permetterebbe alle persone di avere una propria dignità esistenziale, lavorativa e sociale”.