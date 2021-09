Difendere Lucca, torna la raccolta alimentare

Il movimento Difendere Lucca organizza domani (25 settembre) la consueta raccolta alimentare mensile per le famiglie lucchesi in difficoltà. La raccolta si svolgerà dalle 15 alle 17 in via della Chiesa 24 a Marlia. “La raccolta si sposta a Marlia – spiega Difendere Lucca – in locali più idonei a raccogliere un numero maggiore di generi alimentari”.

“Raccogliamo generi a lunga conservazione – continua la nota – come pasta, legumi, passata di pomodoro, olio, sale, farina, tonno e scatolame vario. Raccogliamo anche prodotti per l’igiene personale e alimenti per i bambini. Chi volesse aiutare la raccolta può contattarci al numero 327.3607777 o tramite mail a difenderelucca@yahoo.com, o sui nostri canali social”.

“I nostri volontari – conclude Difendere Lucca – sono a disposizione per il ritiro della donazione anche a domicilio. Si tratta di un aiuto concreto alle decine di famiglie che sosteniamo ma tutto questo non sarebbe possibile senza il sostegno. Per questo ogni minima donazione è importante”.