SiAmo Lucca: “Marchetti sindaco per il rilancio di Altopascio”

“SiAmoLucca invita i cittadini di Altopascio a valutare bene la portata delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre e le sue conseguenze. La nostra lista civica, che quattro anni fa nel capoluogo ha ottenuto un grande risultato, non può che indicare di votare per il candidato sindaco Maurizio Marchetti e la sua coalizione“. Lo sostiene il direttivo in una nota.

“Marchetti è un uomo di grande esperienza, requisito fondamentale per governare un Comune, insieme alla conoscenza della macchina amministrativa, alla competenza e al fatto di avere un lavoro alle spalle – spiega SiAmoLucca – Oltretutto nel suo curriculum ci sono anche i risultati conseguiti in anni di efficace amministrazione di Altopascio, che confrontati con quanto accaduto in questi ultimi cinque anni a guida centrosinistra, davvero non lasciano spazio a dubbi. Marchetti ha inoltre fatto la bella scelta di connotare in senso civico e territoriale la sua coalizione, oltre sostegno dei partiti, e questo lo riteniamo molto importante. La Piana di Lucca ha bisogno di un sindaco ad Altopascio come lui, che sia autorevole e in grado di orientare le scelte strategiche che, nonostante la resistenza di certi gruppi politici arroccati su posizioni antistoriche e anacronistiche, prima o poi dovranno essere prese”.

Conclude il direttivo: “Riteniamo che anche per la città di Lucca, avere Maurizio Marchetti sindaco sia una garanzia di qualità e serietà, per superare quella dannosa impasse che purtroppo ha contraddistinto questi anni, nel capoluogo come ad Altopascio” .