Fantozzi e Martinelli (Fdi): “In centro bazar etnici in barba al decoro urbano”

“I commercianti italiani sono discriminati a Lucca nel silenzio dell’amministrazione comunale di sinistra”. Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico, e il capogruppo Fdi in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Veri e propri bazar etnici – fanno notare Fantozzi e Martinelli – espongono i prodotti fuori dai propri locali in barba al decoro urbano e nel silenzio degli amministratori mentre bar e locali sono costantemente nel mirino con controlli e sanzioni. E nessuno prende provvedimenti nei confronti di questi bazar. Non c’è rispetto per tutti quei commercianti che lavorano e producono osservando le regole, la città in mano alla sinistra sta sprofondando nel degrado. Senza dimenticare l’indegno spettacolo, a cui devono assistere cittadini e turisti, dei rifiuti abbandonati per le vie della città: non tanto per colpa dell’azienda Sistema Ambiente quanto per la mancanza di una vera e propria politica ambientale dell’amministrazione. È necessario un nuovo aggiornamento sulla gestione della raccolta dei rifiuti nel centro storico”.