Altopascio, aperitivo con i candidati del circolo Fratelli d’Italia

Un aperitivo con il circolo Fratelli d’Italia Altopascio aperto alla cittadinanza. Si terrà stasera (28 settembre) alle 18 L’aperitivo con i candidati.

L’obiettivo dell’incontro, come per gli analoghi eventi delle scorse settimane, è quello di conoscere i candidati al consiglio comunale di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni amministrative del finesettimana.

Saranno presenti, oltre ai candidati l’onorevole Riccardo Zucconi, il senatore Patrizio La Pietra, il senatore Achille Totaro e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi. L’evento si terrà alla Dogana in piazza Gramsci.