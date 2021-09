Nuova strada fra la Sarzanese e Sant’Angelo, il plauso del Pd di Sant’Anna

Una nuova strada fra la Sarzanese e Sant’Angelo, arriva il plauso del Pd di Sant’Anna.

“È passata forse un po’ in sordina – dice il circolo del partito – la notizia dell’avvio della conferenza dei servizi che porterà alla realizzazione della nuova strada di collegamento tra la Sarzanese e via dei Sillori, a Sant’Angelo. Eppure, questo passaggio necessario che porterà all’inizio dei lavori entro qualche mese, rappresenta per gli abitanti del quartiere di Nave una notizia importante e aspettata da tempo. Soprattutto per i residenti di alcune vie come via Ducceschi, via Pellegrini, via della Polveriera, via del Bozzo e via dei Sillori che si vedranno finalmente liberare la strada dal traffico, specialmente quello pesante dei mezzi di Sistema Ambiente, rendendo più vivibili e fruibili queste zone della città. Una vera rivoluzione che mette fine a tutti quei disagi e a quelle problematiche che gli abitanti di Nave hanno dovuto affrontare per molti anni e che, a breve, vedranno risolte”.

“Come Circolo Pd di Sant’Anna – prosegue la nota – avevamo chiesto all’amministrazione comunale di garantire la realizzazione di questo progetto entro la fine del mandato e così sarà, come promesso anche in campagna elettorale. Esprimiamo quindi soddisfazione per questa notizia, auspicando un continuo monitoraggio dei tempi e degli step successivi per arrivare quanto prima alla realizzazione del cantiere“.

“A chi accusa in maniera sistematica il Pd e l’amministrazione di immobilismo (forse per cercare di compattare una coalizione divisa su tutto), rispondiamo con i fatti – commenta il partito – Non basta urlare e pretendere che le cose vengano fatte, o lamentarsi perché passa troppo tempo per vedere qualche risultato. Amministrare significa rispettare procedure, tempi e iter burocratici affinché tutto venga svolto in modo regolare, trasparente e nel miglior modo possibile. Fare politica significa trovare compromessi, soluzioni e strategie per offrire la soluzione migliore alla collettività, non lanciare slogan che colpiscono la pancia della gente ma che, a guardare bene, non sono concretizzabili”.

“La notizia della prossima realizzazione della strada tra la Sarzanese e via dei Sillori – conclude il Pd di Sant’Anna – è l’ultimo esempio del buon governo che il centrosinistra ha sempre attuato in questi dieci anni di mandato, e si aggiunge ad altre ottime notizie che ne dimostrano il buon operato e la lungimiranza del proprio agire, come il finanziamento di quasi 2 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso in piazzale Ricasoli o la ricopertura integrale del canale Benassai a San Concordio, grazie al dialogo e al confronto costruttivo con la Soprintendenza. Insomma, agli altri lasciamo le polemiche e le illazioni, noi rispondiamo con i fatti”.