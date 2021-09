Sinistra con e Lucca per l’ambiente insieme per una città a misura di animali

Rendere Lucca una città a misura di animali. È questo l’obiettivo dell’appuntamento organizzato in maniera congiunta dall’associazione Sinistra con e Lucca per l’ambiente per venerdì (1 ottobre) a partire dalle 17,30 in piazza San Francesco.

A introdurre e a coordinare l’appuntamento sarà il capogruppo di Sinistra con al Comune di Lucca, Daniele Bianucci. Interverranno poi il portavoce di Lucca per l’ambiente Aldo Gottardo, la presidente dell’osservatorio affari animali del Comune di Lucca Chiara Testi, il responsabile del progetto inHabit Massimo Rovai, la psicologa ed esperta del rapporto affettivo tra uomo e animale Ligeia Zauli e l’esperta di educazione Giada Paolini.

“Lucca che vogliamo: una città di tutti, una città per tutti – sottolinea l’associazione Sinistra con -. Assieme al gruppo di Lucca per l’ambiente, ci confronteremo su un aspetto davvero importante per tutti noi: quanto la qualità della vita degli animali può incidere direttamente sulla qualità della vita di ogni cittadino”.