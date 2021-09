Articolo Uno Versilia, appello al voto per le candidate Barsotti e Salvatori

Appello al voto di Articolo Uno Versilia per le candidate Simona Barsotti e Valentina Salvatori, impegnate nella corsa al ruolo di sindaco rispettivamente a Massarosa e Seravezza.

“Ci accingiamo – dice il segretario di federazione di Articolo Uno Versilia, Marco Corsetti – verso la fine di una campagna elettorale abbastanza difficile anche nelle città che vanno al voto domenica 3 e lunedì 4 ottobre sul nostro territorio, a Massarosa e a Seravezza. Una campagna elettorale in cui sono entrate nel vivo le sfide che il nostro territorio dovrà affrontare sulle grandi questioni, contestualizzate a livello locale, che in questi ultimi anni hanno caratterizzato gli scenari del futuro del nostro paese e del contesto internazionale, dalla sostenibilità alla coesione sociale, da un nuovo modello di sviluppo delle nostre infrastrutture alla valorizzazione delle architetture naturali sul piano ambientale e per la creazione di nuova occupazione nel settore turistico e non solo”.

“In tutto questo si sono però aggiunti una serie di passaggi e di discussioni di cui avremmo fatto volentieri a meno nella discussione sul futuro di Massarosa e Seravezza – prosegue Corsetti – dal ritorno in campo di certi personaggi politici del passato, nell’area di centrodestra, la cui azione amministrativa risulta molto discutibile sul piano della competenza e dell’efficacia, così come tutta una serie di insinuazioni sulla gestione amministrativa delle giunte progressiste condita di concetti banali e di falsità. In tutto questo la risposta dei progressisti è stata sicuramente la migliore: due coalizioni compatte di centrosinistra, con il coinvolgimento anche della sinistra radicale, del meglio del civismo e del nuovo Movimento 5 Stelle, e due ottime candidature a sindaco di due giovani donne molto preparate e competenti che nella loro esperienza amministrativa hanno dato il meglio per il loro comune. Articolo Uno ha fatto la sua parte nell’arrivare a questo risultato ed è stato protagonista in varie iniziative importanti di questa campagna elettorale, con l’obiettivo di portare una forte voce sui temi della sinistra, a partire dalla riconversione ecologica e la coesione sociale, nella compagine delle coalizioni di centrosinistra a livello locale”.

“Chiediamo quindi un voto per dare forza alla sinistra in questo progetto – conclude Corsetti – A Massarosa a sostegno di Simona Barsotti e della lista Massarosa Solidale, Ecologista e Progressista. A Seravezza a sostegno di Valentina Salvatori e di Luisa Pirota come candidata in consiglio comunale nella lista di coalizione Creare Futuro. Le città per essere governate non hanno bisogno di uomini forti, despoti o salvatori della patria, ma di passione e competenza, soprattutto a sostegno del nostro territorio e dei cittadini che hanno bisogno della garanzia che le istituzioni garantiscano servizi efficienti e tutela dei loro diritti. Certi che con Simona e Valentina le comunità di Massarosa e Seravezza saranno in mani sicure, auspichiamo che la Versilia, dopo queste elezioni, possa ricominciare un percorso di unità e tornare a riscattare il suo posto che merita in Toscana e nel nostro paese”.