Bilancio consolidato, ok in Consiglio: perdita di oltre 800mila euro per Lucca Crea

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Lucca. La seduta di questa sera (29 settembre) si è aperta con un minuto di raccoglimento in ricordo di Giovanna Colombini, l’infermiera morta dopo un tragico incidente al San Luca. Un pensiero che si allarga a tutte le vittime sul lavoro.

Solidarietà di tutto il consiglio comunale al consigliere M5s Massimiliano Bindocci, vittima di un raid alla propria autovettura, con le gomme che sono state tagliate fa ignoti durante la notte.

La discussione vera e propria è partita con il punto tre all’ordine del giorno, quello relativo all’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020. La pratica, così come fatto in commissione, è stata presentata dall’assessore al bilancio e vicesindaco Giovanni Lemucchi: “È un bilancio che fa i conti con la pandemia. C’era un po’ di preoccupazione per la tenuta dei conti, ma devo dire che ci tranquillizza la situazione complessiva anche delle società. Mi riferisco soprattutto a Lucca Crea, che ha avuto la perdita più consistente (802mila euro). Una perdita, però, già integralmente ripianata con le riserve”.

Presenti anche i tecnici comunali, che sono entrati nei dettagli del bilancio consolidato attraverso alcune slide.

Ecco qualche numero significativo: rispetto al risultato di bilancio 2019, Lucca Crea passa da un utile di 325mila euro ad un passivo di 802mila euro nel 2020, con uno scarto di oltre 1 milione e 127mila euro. Un dato messo bene in evidenza dalla parte dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, che passa da oltre 8 milioni del 2019 a 640mila euro del 2020.

Il bilancio consolidato è stato approvato con 19 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto.

La discussione è poi passata all’ultimo punto all’ordine del giorno, i “lavori di somma urgenza consistenti nella messa in sicurezza dei balconi della scuola primaria Radice e Don Aldo Mei in località Arancio, viale Castracani”.

A presentare la delibera è l’assessore Francesco Raspini: “Si tratta del debito fuori bilancio legata ad una somma urgenza, causata da un crollo di una mensola in pietra che sta a sostegno di un balcone presso l’immobile della scuola primaria Radice e Don Aldo Mei in viale Castracani. È una cosa che è successa il 30 di agosto, naturalmente non si è fatto male nessuno però si è reso necessario un intervento da parte degli uffici comunali che hanno redatto il verbale di somma urgenza per mettere immediatamente in sicurezza l’immobile. L’importo dei lavori, comprensivi di Iva, sono 13mila 372 euro”.

La pratica è stata approvata con 20 voti favorevoli e 8 astenuti.