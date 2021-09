Italia Viva, assemblea degli iscritti in vista delle amministrative 2022

La situazione politica locale anche in vista delle elezioni per il rinnovo dei sindaci di Lucca, Bagni di Lucca e Porcari, previsto nella primavera del 2022, ha portato Italia Viva Lucca a un momento di approfondimento politico ed anche a una ristrutturazione organizzativa per meglio prepararsi al confronto elettorale.

Per questo giovedì (30 settembre) alle 17 alla casermetta del Baluardo San Salvatore si terrà l’assemblea degli iscritti a Italia Viva Lucca, con il seguente ordine del giorno: valutazione su situazione politica locale e nazionale; nuova struttura organizzativa di Italia viva e i suoi territori.