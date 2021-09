Montemagni: “Carenza di personale al San Giorgio, il ministero ascolti il sindacato”

Carenza di personale e aggressioni all’interno del carcere San Giorgio di Lucca: un problema annoso e tornato agli onori della cronaca dopo gli ultimi episodi avvenuti alla casa circondariale. A tornare a rilevare le difficili condizioni del personale di polizia penitenziaria è la consigliera regionale della Lega, Elisa Montemagni.

“Una plateale protesta da parte di un paio di detenuti – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega – ha riportato alla ribalta la delicata questione riguardante la carenza di personale, presente al carcere San Giorgio di Lucca. Una struttura che abbiamo più volte visitato, rendendoci conto quindi personalmente delle difficili condizioni lavorative degli agenti di polizia penitenziaria. Ancora una volta i poliziotti si sono comportati in modo altamente professionale(ben coordinati dalla direttrice), gestendo al meglio una situazione non facile, ma è chiaro che le ataviche lacune nell’organico restano una criticità non secondaria”.

“Auspichiamo, quindi – conclude la rappresentante della Lega – che il ministero competente recepisca, finalmente, le naturali e pressanti richieste, portate avanti, da tempo e con grande determinazione anche dal Sappe”.