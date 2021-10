Una sede per attivare il servizio civile: Avis Altopascio si confronta con i candidati sindaco

L’Avis comunale di Altopascio ritiene strategico, da sempre, il rapporto di collaborazione e di confronto con le istituzioni tutte ed in particolare con il Comune di Altopascio. È per questo che è stato predisposto un documento specifico in cui sono state riassunte le richieste e le proposte di Avis Altopascio in vista delle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre.

Il documento è stato inviato a tutti i candidati sindaco ed è stato oggetto di discussione negli incontri che una delegazione di Avis, guidata dalla presidente Ilenia Vettori, ha avuto con Maurizio Marchetti, Sara D’Ambrosio e Giovanni Matteo Tori.

Diffondere tra i giovani il valore della solidarietà e la cultura della donazione: è questa la mission dell’associazione altopascese, che intende proseguire le proprie iniziative sul territorio in collaborazione con il Comune.

Un altro obiettivo di Avis Altopascio è quello di attivare un progetto di servizio civile: tra le richieste fatte ai tre candidati sindaco, infatti, c’è quella dell’individuazione di una sede sociale che permetta la piena operatività dell’associazione.

“Avis Altopascio ringrazia i candidati sindaci per la disponibilità dimostrata e per il confronto costruttivo sui problemi socio sanitari e non solo del nostro territorio – commenta Ilenia Vettori -. Faremo tesoro di questi confronti e fin da ora assicuriamo la nostra massima collaborazione con il nuovo consiglio comunale tutto”.