Mallegni (Forza Italia): “Altopascio, Marchetti ha l’esperienza e la competenza giusta”

“Sono stati mesi intensi, pieni di incontri, persone, territori diversi: mesi in cui Forza Italia ha ripreso a correre sul territorio, intraprendendo una strada sicuramente più difficile ma che si sta rivelando quella giusta”, è quanto afferma il senatore Massimo Mallegni nel giorno della chiusura della campagna elettorale ad Altopascio.

“Ci siamo dati delle prerogative sulla scelta dei candidati e fin dall’inizio non abbiamo badato a piantare bandierine di partito ma a sostenere quei candidati, e probabilmente amministratori del futuro, che avessero già un mestiere, un’esperienza sul campo e una professionalità sulla materia – prosegue -. La politica non è un lavoro ma un servizio svolto nell’interesse dei cittadini. Per questo riteniamo che Maurizio Marchetti incarni perfettamente tutto ciò che serve a un buon sindaco per portare in alto la propria città”.

“Domenica e lunedì – prosegue – andremo a votare, mi auguro che tutti i cittadini a prescindere dall’ideologia politica abbiano il coraggio di pretendere di più dalla propria classe politica, auspicando a un’idea di città diversa, rivolta verso il futuro. Il momento delle urne non è tanto un’occasione per i candidati, in questo caso Maurizio Marchetti, ma per la cittadinanza che ha così l’opportunità di scegliere, di indirizzare la propria città nel verso giusto, regalando alle future generazione qualcosa di migliore”.