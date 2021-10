Altopascio al voto: è corsa a tre per la carica di sindaco

Altopascio al voto. Iniziano domattina (2 ottobre) alle 7 le operazioni elettorali: si vota fino alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio.

Sono tre i candidati alla carica di sindaco: in ordine di scheda Maurizio Marchetti per il centrodestra, Sara D’Ambrosio, che corre per il bis e Giovanni Matteo Tori di Liberaltopascio.

Questi, in ordine di scheda, candidati sindaci e liste.

Maurizio Marchetti

ORA ALTOPASCIO PRESENTE: Antonio Andreini, Fabio Carrar, Walter Cerri, Francesco D’Alessandro, Daniele Del Carlo, Ferruccio Del Sarto, Giovanna Giovannetti, Alessandra Guarducci, Federica Guerzoni, Giulio Mazzanti, Loredana Orabona, Lorenzo Paolini, Franca Petri, Valentina Pistoresi, Luca Regoli, Marino Vannini

NOI BADIA E MARGINONE – ABBIAMO UN CUORE IN COMUNE: Gianluca Antognoli, Alessandro Barsottini, Luca Bianchi, Alessia Bocchino, Gianmaria Carrara, Antonella Caruso, Francesco Domenichini, Gabriele Iacopo Fiaschi, Barbara Galantuomini, Cinzia Gioè, Davide Orsucci, Lucia Pieretti, Valeria Rielli, Swami Scordino, Paolo Simoni, Federico Vannini

SPIANATE 1494: Guido Bertoncini, Luca Bocini, Letizia Bulleri, Cosima Cadella, Lorena Fini, Danilo Ferrara, Elisa Lombardi, Sonia Angela Maggi, Alessandro Martino, Antonio Miggiano, Ombretta Monti, Fabio Orlandi, Giancarlo Orsi, Giovanni Piscitelli, Vincenzo Rosamilia, Miguel Armando Seghieri

FRATELLI D’ITALIA: Valerio Maria Biagini, Anthea Arbanti, Giovanni Baldacci, Valentina Bernardini, Luca Bianchi, Pina Bruno, Simone Dami, Michele Damiano, Liana Del Vigna, Fabiola Della Maggiore, Barbara Guidi, Rosa Iacomino, Paola Monti, Piero Luigi Pardocchi, Samantha Stelluti, Emanuele Vannelli

LEGA: Luciano Pascolini, Francesco Fagni, Simone Marconi, Silvia Banti, Alessio Rosania, Ilaria Sorini, Kleopatra Allani, Vincenza Annuito detta Cinzia, Alice Bianchi, Gian Maria Carmignani, Maurizio Catassi, Josè Fini, Antonella Minichilli, Rodica Florica Nemes, Graziano Russo, Roberto Cesare Vettori

Sara D’Ambrosio

SARA D’AMBROSIO SINDACO: Martina Cagliari, Gianfranco Enrico Allidi, Giuseppina Barontini detta Pina, Marco Giuseppe Ciranna, Valentina Bernardini, Adamo La Vigna, Federica Biagetti, Francesco Marzano, Mery Castello, Francesco Mastromei, Martina Mandroni, Alessio Minicozzi, Vittoria Marranzini, Alessandro Remaschi, Rino Romani, Graziano Salvucci

VIVIAMO ALTOPASCIO: Gaia Strefanini, Damiano Becheroni, Chiara Licheri, Nicola Calandriello, Michele Carmignani, Rossella Megaro, Francesco Cersosimo, Assunta Romagnuolo detto Assia, Alberto Forassiepi, Mario Lunghi, Silvia Rossin, Marco Sainati, Rosalia Tagliabue, Sergio Sensi

PARTITO DEMOCRATICO: Daniel Toci, Ilaria Sorini Simoni, Giovanni Pippi, Alessandro Silvestri, Belinda Misso, Giacomo Manfredi, Massimiliano Moretti, Monica Meccariello, Enrico Pinna, Annunziata Calamia detta Nancy, Andrea Giofferdi, Ancuta Dabija detta Anna

EUROPA VERDE – ALTOPASCIO VERDE SOCIALISTA – PSI: Mirko Petrini, Debora Ciampi, Mario Sarti, Marta Glenda Lugano, Roberto Petri, Giusi Ghiribelli, Luca Fidia Pardini, Giulia Innocenti, Gabriele Martinelli, Paolo Rubino, Stefania Schiavone, Maria Giovanna Conforti, Anna Pagnini

Matteo Tori

MATTEO TORI SINDACO – LIBERALTOPASCIO: Angelica Albunia, Maria Ardagna, Marco Baccelli, Giorgio Baggio, Quinto Bernardi, Antonio Camardo, Antonio Capocchi, Rosina Eufemia Casale, Alessandro Cristiani, Mauro Doveri, Jessica Fantauzzi, Francesca Genchi, Salvatore Marruseddu, Fausto Monetti, Mariano Giuseppe Sarti, Giuseppa Vazzano.

Liste non ufficiali. In caso di errori di battitura segnalare la correzione alla mail redazione@luccaindiretta.it