Elezioni amministrative, scatta il silenzio elettorale: cinque comuni al voto in provincia

Sabato, giornata di silenzio elettorale. Dopo una intensa campagna elettorale domani (3 ottobre) dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 si elegge il sindaco nei comuni di Altopascio, Massarosa, Seravezza, Piazza al Serchio e Pieve Fosciana nella provincia di Lucca.

Le sfide più attese sono quelle nei comuni oltre i 15mila abitanti, Altopascio e Massarosa ma indicazioni importanti arriveranno anche dagli altri appuntamenti del territorio.

Oggi (2 ottobre) nei diversi seggi allestiti territorialmente inizieranno le operazioni elettorali con la timbratura delle schede e l’allestimento delle urne e delle cabine. Da domani mattina gli aventi diritto potranno votare. Alle 15 di lunedì (4 ottobre) inizieranno le operazioni di scrutinio.

Una curiosità per Piazza al Serchio: c’è un solo candidato, il sindaco uscente Andrea Carrari. Verrà eletto se i votanti supereranno il 50 per cento degli aventi diritto.

Come si vota

Nei Comuni con meno di 15mila abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco sia i consiglieri comunali. Ciascun candidato alla carica di sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di consigliere. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia. Il voto per il sindaco e quello per il consiglio sono uniti: votare per un candidato sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia. Viene eletto sindaco, il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Nei Comuni sopra i 15mila abitanti sulla scheda i votanti troveranno il nome del candidato con accanto i simboli dei partiti collegati. È possibile esprimere due preferenze per i candidati consiglieri, ma di genere diverso (un uomo e una donna). In caso di due preferenze di identico genere verrà annullata la seconda indicazione di voto.

È possibile effettuare il voto disgiunto, ovvero votare un candidato sindaco e una lista non collegata. In caso di voto solo alla lista il voto si estende anche al candidato sindaco corrispondente mentre il voto al solo candidato sindaco non si estende alla lista collegata.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare la seconda domenica successiva per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio). Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.