Presidio di Rifondazione a Lucca: “Solidarietà a Mimmo Lucano”

Rifondazione Comunista organizza un presidio a Lucca davanti al Loggiato Pretorio per manifestare solidarietà a Mimmo Lucano domani (3 ottobre) dalle 16 alle 18.

“Mimmo Lucano è una persona onesta e povera – si sostiene in una nota -. La vergognosa sentenza che lo condanna a più di 13 anni è una vendetta di sistema che si fonda su un teorema assurdo. Accogliendo i migranti Mimmo avrebbe creato opportunità di lavoro per i suoi concittadini in una regione dove la disoccupazione è altissima e i centri storici in abbandono. Lo accusano di averlo fatto per prendere voti dopo che si è dimostrato che non ha mai rubato un centesimo. Questo processo nasce dalla persecuzione del ministro Minniti e poi di Salvini e dalla volontà di ambienti potenti in Calabria di cancellare l’esperienza anomala e onesta di Riace. C’è chi ha scientificamente deciso e programmato che Mimmo Lucano debba sparire dalla scena pubblica e debba pagare lo scotto di voler vivere in un mondo più giusto. La condanna a 13 anni pronunciata dalla procura di Locri, quasi doppia rispetto a quanto richiesto dal pm è una vergogna per la magistratura e per chi crede ancora ad una giustizia uguale per tutti”.