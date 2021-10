Seravezza, Pieve Fosciana e Piazza al Serchio scelgono il nuovo sindaco

Sono tre i comuni sotto i 15mila abitanti al voto in provincia di Lucca: Seravezza, Pieve Fosciana e Piazza al Serchio. La sfida più incerta è quella del comune versiliese, per il quale corrono tre candidati, di cui due donne: Valentina Salvatori per il centrosinistra, Elena Luisi per il centrodestra e la civica dell’ex sindaco Lorenzo Alessandrini. A Pieve Fosciana Francesco Angelini corre per un terzo mandato ed è sfidato da Iolanda Turriani. Corsa in solitario per Andrea Carrari a Piazza al Serchio: gli basterà raggiungere il quorum del 50 per cento più uno dei votanti.

Ecco le competizioni e le liste al voto.

SERAVEZZA

Valentina Salvatori

CREARE FUTURO: Walter Bandelloni, Riccardo Biagi, Francesca Bonin, Giacomo Genovesi, Renato Giannaccini, Valeria Giannini, Luca Leonardi, Matilde Luciani, Clarissa Giulia Pardini, Maria Luisa Pirota, Roberta Raffi, Enrico Salvatori, Gian Maria Tardelli, Carlo Alberto Turrini, Dino Venè, Francesca Vezzoni

Elena Luisi

INSIEME: Mara Tarabella, Monia Battistini, Massimiliano Giuseppe Beggi, Michele Brio, Stefano Corfini, Fliana Evangelisti, Claudia Failla, Maurizio Gasperetti, Salvatore Mario Giannetti, Giancarlo Giannini, Irene Gnech, Riccardo Guglielmini, Tamara Silvestri, Pietro Tonaci, Fabio Venè

Lorenzo Alessandrini

LORENZO ALESSANDRINI SINDACO: Adamo Bernardi, Vanessa Bertonelli, Elisabetta Boccoli, Marinella D’Addio, Alessandra Graziani, Anna Rosa Iob, Laura Lencioni, Ezio Marcucci, Valentina Mozzoni, Tessa Nardini, Marco Pellegrini, Stefano Pellegrini, Michele Silicani, Giacomo Tarchi, Lorenzo Verona, Sebastiano Verona

PIAZZA AL SERCHIO

Andrea Cardosi

UN FUTURO PER PIAZZA AL SERCHIO: Luca Cardosi, Valeria Bertei, Marco Bertoni, Claudia Corsi, Giulia Pierami, Fabio Cacciaguerra, Roberta Tonini, Stefano Bertolini, Simone Barbieri

PIEVE FOSCIANA

Francesco Angelini

UNIONE DEMOCRATICA: Claudio Bertolucci, Luciano Angelini, Andrea Bechelli, Bruno Bertoncini, Valentina Manetti, Cristina Grilli, Stefano Angelini, Angelo Bertolini, Serena Biagioni, Annarita Fiori

Iolanda Turriani

PER LA PIEVE E LE SUE FRAZIONI: Mario Turriani, Nicola Baiocchi, Rolando Cavilli, Daniele Fasano, Alessandro Filippi, Vincenzo Malizia, Andrea Pioli, Simone Simonini

