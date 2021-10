Una settimana in giro per le scuole del territorio della Versilia: è quanto fatto dal deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, in pausa dai lavori in aula a Roma a causa delle elezioni amministrative.

“Ho approfittato della pausa parlamentare per fare un giro nelle strutture fra le più socialmente significative del nostro territorio, ovvero le scuole, per rendermi conto in prima persona di come stanno affrontando il secondo autunno di pandemia – spiega Zucconi -. Se da un lato il rientro in aula è stato sicuramente positivo per tutti gli alunni che durante lo scorso anno scolastico hanno svolto lezione in dad e che adesso, grazie anche al lavoro certosino dei presidi, possono finalmente vedersi in presenza, dall’altro vi sono carenze di organico che speriamo vengano sopperite con tempistiche brevi“.

Foto 2 di 2



“Parlo soprattutto del personale docente ancora mancante e di quello ata, che oggi – afferma – ha anche l’importante funzione di far rispettare le normative igieniche anti-covid, come hanno avuto modo di riferirmi i dirigenti scolastici con i quali mi sono incontrato. Le strutture, seppur datate, sono sicuramente tutte ben gestite ed anche strutturalmente hanno mantenuto una buona funzionalità, anche se vorrei segnalare un importante problema di infiltrazioni nell’atrio delle scuole medie Viani, che attende da tempo di essere risolto; la necessità di un urgente intervento di ristrutturazione e ammodernamento per la scuola materna Ferrarin a Lido di Camaiore, visti anche i recenti restauri del nido e della scuola elementare adiacenti e infine le dimensioni delle classi nella scuola media Migliarina – Motto, che se in epoca pre-covid potevano essere sufficienti, adesso risultano un po’ troppo ridotte. Nelle prossime settimane conto di proseguire con i sopralluoghi e tengo a ribadire che sono sempre a disposizione dei dirigenti scolastici per ogni loro necessità”.