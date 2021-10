Chiuse alle 15 di oggi (4 ottobre) le urne per le elezioni amministrative. Dopo un primo giorno di voto con un’affluenza piuttosto scarsa, si attende il dato definitivo. Il primo a giungere è quello dell’affluenza, prima dell’inizio dello spoglio delle schede.

Piazza al Serchio conferma Carrari

Il primo dato che emerge dalla chiusura delle urne è l’elezione a sindaco di Piazza al Serchio di Andrea Carrari: con un’affluenza del 60,51% la sua elezione è automatica, visto che correva come unico candidato. Cinque anni fa l’affluenza fu del 71%.

L’affluenza

In provincia di Lucca, occhi puntati sui due dei 5 comuni al voto con più di 15mila abitanti: Altopascio e Massarosa. Nel primo caso l’affluenza si è fermata al 63,52 per cento, abbastanza in linea con quella di cinque anni fa quando fu del 64,48. Nel secondo caso i votanti sono stati poco oltre il 50 per cento (esattamente il 50,73%). Un dato interessante, che segnala un vero e proprio crollo rispetto all’ultima tornata elettorale quando l’afflenza fu del 65%.

Bene Pieve Fosciana con il 54,61% in confronto a 5 anni fa quando si segnò il 59,84%. A Seravezza le urne chiudono con un’affluenza al 55,83% contro il 61,87% dell’ultima consultazione per le amministrative.

I primi dati dello spoglio

Altopascio

Dalle primissime schede scrutinate ad Altopascio l’indicazione forte è quella di una sfida Marchetti-D’Ambrosio. In sole tre sezioni sarebbe avanti il candidato del centrodestra. La sensazione – ancora davvero sulla base di pochissime schede scrutinate – è che si possa evitare il ballottaggio.

“Mi auguro di vincere queste elezioni io e Altopascio di conseguenza – ha detto a caldo la candidata sindaco del centrosinistra, arrivata alla chiusura delle urne in Comune, Sara D’Ambrosio -. Credo che il nuovo sindaco si deciderà oggi”.

Da quanto emerge dai primi dati reali, si profila un testa a testa: Marchetti sarebbe avanti in centro storico, D’Ambrosio in netto vantaggio a Spianate.

Pieve Fosciana

A Pieve Fosciana lo scrutinio della prima delle tre sezioni dà in netto vantaggio Angelini, come era nelle attese. Nel dettaglio, la lista del sindaco uscente ottiene il 75,51% contro la sfidante Iolanda Turriani, con il 24,49%. A commentare a caldo i primi dati è proprio Francesco Angelini ai microfoni di Noitv: “Il nostro è un percorso maturato e che va avanti da 20 anni. Se i dati saranno confermati, devo dire che questo dimostra che i cittadini sanno premiare il buon lavoro svolto finora”.

(notizia in aggiornamento)