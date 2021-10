Massarosa va al ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco. È il verdetto del primo turno, che si è concluso oggi (4 giugno) con lo scrutinio delle schede. Uno spoglio lento, che ha subito intoppi e ritardi, ma che alle 21 è stato finalmente completato.

Confermando una tendenza che, a dire il vero, era ormai chiara al fluire dei primissimi dati dalle sezioni. Sfumata la vittoria al primo turno, la candidata del centrosinistra Simona Barsotti, che ha ottenuto il 48,40% pari a 4.557 voti, dovrà affrontare il ballottaggio con lo sfidante del centrodestra Carlo Bigongiari che si attesta, con 2.928 voti, al 30,96%.

Foto 2 di 2



Alberto Coluccini, ex sindaco del Comune, conquista il 17,57% con 1.662 voti. Un gruzzolo di voti che potrebbero avere il loro peso, in vista di eventuali apparentamenti per il ballottaggio. Tiene dietro Sonia Sacchetti che con i suoi 209 raggiunge il 3,07%.

Nel comune versiliese, si tornerà dunque a votare: il nuovo sindaco sarà eletto dal ballottaggio che si svolgerà tra due settimane, il 17 e 18 ottobre prossimi.

Così i voti di lista a Massarosa quando manca una sezione da scrutinare.

Il Pd con 2165 voti e il 24,87 per cento è il primo partito del comune . Nella coalizione che sostiene Barsotti 10,99 per Sinistra Comune (957 voti), 7,90 per Orgoglio Massarosa (688 voti), M5S al 3,09 (269 voti) e 2,21 per Massarosa Solidale (192 voti).

Per Bigongiari notevole il sostegno della Lega con il 12,96 per cento (1128 voti), di poco avanti alla lista civica Per Bigongiari (1099 voti e 12,62 per cento). Forza Italia con 432 voti si ferma al 4,96 per cento.

8,87 per cento il dato di Fratelli d’Italia, in sostegno ad Alberto Coluccini (772 voti), 8,44 per Civica Massarosa (735 voti).

Chiudono i 268 voti con il 3,08 per cento di Rifondazione Comunista e Pci.