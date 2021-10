Marcucci (Pd): “La conferma di D’Ambrosio apre la strada alla prossima campagna elettorale”

“L’affermazione di Sara D’Ambrosio al primo turno è stata straordinaria”. Così anche il senatore del Partito democratico Andrea Marcucci si unisce al coro dei politici del centrosinistra per commentare la vittoria al primo turno per il secondo mandato della sindaca di Altopascio. Un risultato che apre automaticamente una riflessione sulle elezioni che il prossimo anno si terranno nel capoluogo, Lucca, dove la campagna elettorale sta già iniziando a prendere forma.

“La buona amministrazione esercitata in 5 anni è stata la carta migliore per tornare alla guida di Altopascio – va avanti Marcucci -. È naturale considerare questo risultato come il migliore viatico possibile per la prossima campagna elettorale di Lucca”.