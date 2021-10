Rifondazione, Bertolozzi presidente del circolo della Piana di Lucca

Rifondazione si rinnova. Venerdì scorso (1 ottobre) alla casa del popolo di Lucca si è riunito il nuovo direttivo del circolo della Piana di Lucca di Rifondazione Comunista che ha eletto all’unanimità Paolo Bertolozzi come nuovo segretario del Circolo. Bertolozzi, ventunenne studente di giurisprudenza al terzo anno e già coordinatore dei Giovani Comunisti Lucca e membro del coordinamento nazionale della stessa organizzazione, assume una carica fin’ora rimasta vacante.

La sua elezione rispecchia il processo di ringiovanimento del Circolo e del Partito sul territorio grazie al costante lavoro dei Giovani Comunisti. Membri del direttivo, oltre a Bertolozzi, sono: Giulio Strambi, 68 anni pensionato e segretario di federazione del Partito; Paolo Pasqualetti, 16 anni studente; Gian Paolo Marcucci,67 anni pensionato, Filippo Barsi, 23 anni Laureando magistrale in storia contemporanea; Edoaldo Filippi 64 anni, operaio e sindacalista Fiom in pensione.

“Il segretario ed il direttivo- si spiega in una nota – imposteranno la loro lotta politica per un maggior radicamento del partito sul territorio e nei luoghi di lavoro, continuando l’attività fin’ora svolta di incontro con le Rsu ed Rsa delle fabbriche della zona e le battaglie per migliorare la scuola e la sanità pubblica”.