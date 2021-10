Mancano i radiologi, Montemagni (Lega): “Con il blocco delle assunzioni i problemi si amplificano”

“Non passa giorno che, purtroppo dall’ospedale Versilia non arrivino notizie sconfortanti, stante la palese ed atavica carenza di personale”. A dirlo è la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni.

“Stavolta – prosegue – a farne nel spese sono state quelle donne che dovevano sottoporsi ad una mammografia, visto che mancherebbe all’appello ben il 50% dei radiologi necessari per coprire tutte le necessità. Criticità generalizzate un po’ in tutto il nosocomio che, accampando mille scusanti, non vengono mai risolte definitivamente. Restiamo, altresì, molto perplessi riguardo all’ormai consolidata abitudine di prevedere dei medici “itineranti” che, in pratica, si muovono da un ospedale all’altro per tamponare le lacune dei vari reparti”.

“Se, poi – insiste Montemagni – la Regione blocca le assunzioni, ecco che i problemi non potranno che, inevitabilmente, amplificarsi a dismisura. Con tanti ringraziamenti da parte dei pazienti che sono sempre più disorientati ed indignati da questa perdurante inefficienza nell’ambito dell’assistenza sanitaria”.