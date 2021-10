Elezioni 2022, per le primarie di centrosinistra più probabile la data di gennaio

Primarie di coalizione del centrosinistra, più probabile la data di gennaio.

La macchina organizzativa per il voto che porterà alla scelta del candidato sindaco per le amministrative del 2022 è partita. Ma si è incagliata, queste almeno le prime indiscrezioni, su questioni burocratiche che sarebbero tutte interne al Partito Democratico.

Inizialmente per il voto tutto interno alla coalizione, che al momento vede ufficialmente in lizza i due assessori della giunta Tambellini Francesco Raspini e Ilaria Vietina si era parlato di un voto a novembre 2020. Ma la campagna elettorale per le amministrative di ottobre, che ha portato anche al ballottaggio nel comune di Massarosa per cui si voterà domenica (18 ottobre) e lunedì, hanno inevitabilmente allungato i tempi.

Il tempo di metabolizzare i risultati della tornata elettorale del 4 e 5 ottobre e il Pd è tornato a mettere al primo posto nella propria agenda il tema della scelta dei candidati per il 2022. E qui sarebbe emerso l’inghippo, ovvero l’avvio a novembre della stagione dei congressi di circolo, comunali e territoriali. Un percorso tutto interno al partito più grande della coalizione che si dovrebbe concludere a ridosso delle festività natalizie.

Ecco allora che per la data delle primarie si è iniziato a parlare insistentemente di gennaio. Una data che avrebbe fatto storcere la bocca al candidato più lanciato nella corsa elettorale, Francesco Raspini, e al suo entourage, che avrebbero preferito un esito entro il 2020, e avrebbe trovato meno opposizione negli altri candidati, già in corsa o solo potenziali.

Convinti della necessità di tempi rapidi per il voto delle primarie anche gli altri gruppi della coalizione di centrosinistra come Lucca Civica e Sinistra con Tambellini. Il timore è che, dopo le primarie, che inevitabilmente creano una conflittualità fra i candidati, resti poi poco tempo per appianare gli eventuali dissapori prima della campagna elettorale vera e propria.

Sui dubbi, però, al momento hanno prevalso le regole interne al Partito Democratico.