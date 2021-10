Difendere Lucca, Barsanti incontra i cittadini di Brancoli

Continua il giro del consigliere di opposizione Fabio Barsanti nelle frazioni e nei quartieri del comune. Dopo San Concordio e Nozzano, appuntamento domani (16 ottobre), alla chiesa di San Giusto di Brancoli per incontrare i cittadini della zona.

“Torniamo in brancoleria per verificare cosa è stato fatto in questi mesi dall’amministrazione comunale – afferma con una nota il movimento – dato che le segnalazioni sullo stato di manutenzione e sicurezza delle strade si ripetono da molto tempo. Questa zona, come tutte quelle delle frazioni maggiormente periferiche, è stata lasciata a se stessa come avviene ormai durante ogni mandato”.

“Le problematiche legate alla sicurezza stradale e alla manutenzione del territorio sono una cosa di primaria importanza – continua Difendere Lucca – che, oltre a mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, rischia di isolare intere frazioni. Assieme ai residenti e al nostro consigliere comunale faremo un giro per i vari paesi, anche per raccogliere altre richieste e problemi. L’appuntamento è previsto per le 15 alla chiesa di San Giusto di Brancoli”.