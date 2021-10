Casa abusiva al campo nomadi, SìAmo Lucca: “Lavori proseguono nel silenzio del Comune”

A una settimana dalla prima segnalazione la lista civica SìAmo Lucca torna a insistere sul mancato intervento del Comune nel fermare la costruzione di una casa abusiva al campo nomadi.

“E’ una settimana che abbiamo denunciato la partenza dei lavori per la costruzione di una casa abusiva al Campo nomadi di via della Scogliera e, mentre il Comune ancora non prende provvedimenti, i lavori stanno proseguendo e si è già arrivati alla scialbatura dei muri esterni – spiega SìAmo Lucca -. Stamani abbiamo svolto un nuovo sopralluogo e abbiamo scoperto che la realizzazione vanno avanti spediti, nonostante sia stato effettuato un sopralluogo della polizia municipale il giorno dopo la nostra segnalazione. Oltre a ribadire il fatto che è clamoroso che ad avvisare su quanto sta accadendo siamo stati noi, a testimonianza di come l’amministrazione non abbia il polso di ciò che accade sul territorio, è lecito cominciare a pensare che c’è qualcosa che non va nell’atteggiamento della giunta: perché questo ritardo nell’intervenire? Già ci eravamo allarmati quando la scorsa settimana il Comune ci aveva risposto a mezzo stampa che a seguito della nostra segnalazione sarebbero stati attivati controlli e testuali parole ‘se necessario verrà immediatamente emanata un’ordinanza di sospensione lavori e partirà la segnalazione all’autorità giudiziaria’ “.

“Ribadiamo il concetto: se non ci sono autorizzazioni a costruire come è stato appurato, visto che nell’alveo del fiume non si può intervenire a causa di stringenti vincoli urbanistici e paesaggistici previsti dalla legge, cosa si attende ancora? Che la casa sia terminata? E l’amministrazione lo sa che i lavori stanno andando avanti? Si attende dunque che l’abuso sia completato: anche in questo caso più che risposte, ci attenderemmo un’azione concreta della giunta Tambellini – conclude la civica -. Quando sta avvenendo ha veramente dell’incredibile, strano concetto di legalità quello applicato dal Comune a seconda delle situazioni”.