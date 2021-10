Da Lucca Civica una mozione per chiedere lo scioglimento dei movimenti neofascisti

Una mozione per sciogliere i movimenti neofascisti. La proporrà in consiglio comunale il gruppo consiliare di Lucca Civica composto dal capogruppo Claudio Cantini e dai consiglieri Maria Teresa Leone, Jacopo Massagli, Andrea Giovannelli e Gabriele Olivati.

“Il successo della manifestazione di sabato 16 ottobre contro i fascismi impone di non fermarsi – dicono – Occorre che tutte le istituzioni si pronuncino con forza per il definitivo scioglimento di tutti i movimenti ispirazione neofascista. Come Lucca Civica abbiamo presentato in tal senso una mozione urgente, sottoscritta da tutti i capigruppo di maggioranza, dal presidente e dalla vicepresidente del consiglio comunale, affinché anche il nostro Comune si esprima“.

“In Italia, e nella nostra città in particolare – prosegue Lucca Civica – da troppo tempo abbiamo assistito ad azioni intimidatorie, anche contro il nostro sindaco, ed a infiltrazioni neofasciste in associazioni, comitati e movimenti. L’esempio più inquietante sono i fatti avvenuti durante le manifestazioni contro i provvedimenti del governo per tutelare la salute pubblica dalla pandemia di Covid-19. È, comunque, una questione che va al di là del merito del dibattito sul green pass e sulle vaccinazioni. La pesante infiltrazione, all’interno dei movimenti di protesta, di gruppi eversivi, è alquanto preoccupante. È quindi interesse di tutti, in modo trasversale, condannare chi danneggia la nostra democrazia e colpisce le forze che difendono i diritti dei lavoratori. Ci aspettiamo quindi che anche a Lucca tale mozione sia votata in modo trasversale da tutto il consiglio comunale”.