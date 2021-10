Montemagni (Lega): “Cronica mancanza di personale al carcere di Lucca”

“È abbastanza chiaro che se i problemi non si risolvono col passare del tempo non possono che acuirsi. Ci riferiamo alla drammatica situazione in cui versa il carcere di Lucca, dove a detta del sindacato Osapp, mancherebbero addirittura una trentina di agenti per consentire di svolgere in sicurezza i vari compiti assegnati”. Lo afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega.

“Un dato significativo e grave – precisa l’esponente leghista – che evidenzia le quotidiane difficoltà a cui vanno incontro i poliziotti penitenziari in servizio nella struttura detentiva lucchese. Sono anni, anche a seguito di personali sopralluoghi che segnaliamo diverse criticità, pure strutturali e sarebbe, dunque, il caso che gli organi competenti si attivassero per risolvere le tante problematiche. Senza dimenticare, poi – conclude la rappresentante della Lega – le periodiche aggressioni, fisiche e verbali, a cui sono sottoposti gli agenti”.

Su tale delicata questione è anche intervenuto l’onorevole Manfredi Potenti, membro della commissione giustizia che ha annunciato una specifica interrogazione al ministro ed un prossimo sopralluogo alla stessa struttura carceraria.