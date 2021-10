Campo di Marte, Montemagni (Lega): “Inaccettabile lasciare gli anziani in coda al freddo”

“È inaccettabile che le persone in attesa dei prelievi vengano lasciate al freddo”. Così la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni chiede all’Asl di trovare una soluzione alternativa in vista dell’inverno per gli anziani che si recano a Campo di Marte.

“Già le temperature mattutine si sono ovviamente abbassate e c’immaginiamo cosa accadrà fra poco quando entreremo in inverno e quindi lasciare decine di persone al freddo in attesa di un prelievo, ci sembra davvero una cosa indegna. Una scena che, come segnalano gli stessi cittadini si ripete quotidianamente, coinvolgendo diversi anziani che devono stazionare in piedi, attendendo il proprio turno al Campo di Marte. Un tendone, peraltro probabilmente insufficiente a contenere tutte le persone – precisa e conclude l’esponente leghista -non ci sembra una soluzione adeguata e quindi invitiamo l’Asl ad attivarsi per trovare, tempestivamente, un modo più consono per azzerare questa intollerabile problematica”.