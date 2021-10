Elezioni a Massarosa, Mallegni: “Grave errore non integrare Coluccini al secondo turno”

“L’unità del centrodestra porta alla vittoria”. Così afferma il senatore Massimo Mallegni di Forza Italia, a seguito dei risultati elettorali dei ballottaggi in Toscana.

“A Sansepolcro, il candidato Fabrizio Innocenti si è reso disponibile per l’unità del centrodestra, mettendo a disposizione la carica di vicesindaco per il candidato di Fratelli d’Italia ma essi, nonostante ciò, hanno rifiutato. Tuttavia questo è bastato per indurre i cittadini a votare in massa per lui e ottenere così la vittoria. Scegliere di stare insieme paga sempre, in particolare dove si parte con divisione e nei comuni al ballottaggio: cosa che purtroppo non è successa a Massarosa”, continua Mallegni, commentando la sconfitta e il motivo per cui lì il centrosinistra ha avuto la meglio.

“A Massarosa, nonostante le mie raccomandazioni all’indomani del primo turno, ci si è limitati esclusivamente a integrare Fratelli d’Italia, peraltro probabilmente senza nemmeno grandi convinzioni. È stato fatto un grave errore a non aver integrato Alberto Coluccini, già sindaco uscente e detentore di un 17% molto importante, e la lista civica a suo sostegno, del valore di dell’8,5%: questo ha segnato la sconfitta”, prosegue duramente il senatore.

“In ogni caso voglio ringraziare Carlo Bigongiari e tutti quelli che hanno lavorato con impegno e dedizione, nell’interesse dei cittadini di Massarosa. Da oggi, il problema non sarà dei partiti o della coalizione che ha perso, ma sarà dei concittadini massarosesi, che purtroppo per cinque anni saranno costretti a una incapacità oggettiva di governo e ne pagheranno gravi conseguenze”, conclude l’azzurro.