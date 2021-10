Bolkestein, Montemagni (Lega): “La proroga di 15 anni non deve essere stravolta”

“La seduta interlocutoria al Consiglio di Stato sulla delicata questione Bolkestein che coinvolge il settore dei balneari non deve fare abbassare la guardia sulla problematica, ma, anzi, è doveroso che le Istituzioni si adoperino affinchè la decisione dell’allora Ministro Centinaio, il quale aveva concesso una proroga di quindici anni riguardo alle cosiddette aste, non venga poi stravolta”.

Così Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, cooncordando con gli addetti ai lavori che “la questione debba essere affrontata con il massimo impegno sia a livello governativo che parlamentare”.

“E’ infatti in ballo – conclude l’esponente leghista – il futuro di migliaia di persone, che garantiscono un servizio importante per il turismo della nostra Regione e quindi la problematica non va minimamente sottovalutata. Da parte nostra, come ampiamente dimostrato nel 2018 dal nostro rappresentante al governo, continueremo ad attenzionare l’importante tematica, pronti a dare, fin da subito, il nostro contributo per far sì che il settore non debba andare incontro a sgradite sorprese, come quella ricevuta nel Natale scorso da parte della Ue.”