Guidotti (Pd): “Santini? Ormai pensa di vivere in un video game”

“Il capogruppo di SiamoLucca ormai pensa di vivere in un video game visto che non parla altro che di vittorie e di sconfitte”.

Così il consigliere comunale del Pd, Roberto Guidotti, attacca Remo Santini: “Ormai non ci sono giorni che sulla stampa locale non si legga i mantra del leader della lista civica Siamo Lucca, di come questa amministrazione priva di idee e di progetti segua i suoi consigli e ispirate sollecitazioni, di come questa amministrazione sbagli quasi volontariamente per dargli ragione, insomma è il nostro spirito guida che si insinua nei nostri pensieri e continuamente ci fa cambiare idea. Il capogruppo di SiamoLucca ormai pensa di vivere in un video game visto che non parla altro che di vittorie e di sconfitte. Dobbiamo far notare a Santini, evidentemente dopo quattro anni non l’ha ancora capito, che fare l’amministratore è molto più complesso che giocare al “game boy” o cercare di fare degli scoop giornalistici. Capiamo che abbia bisogno di visibilità, ma amministrare prevede un lavoro più complesso che spesso non si può riassumere in una nota per la stampa come fa lui da capogruppo di opposizione giusto per dire ci sono anch’io”.

“L’argomento principe e sempre di attualità per il consigliere è quello della Manifattura Sud – va avanti Guidotti -. Questa maggioranza ha approvato la variante per il cambio di destinazione d’uso e dove invece Santini e tutto Siamo Lucca ha fatto ostruzionismo ed ha abbandonato l’aula negando a questa area qualsiasi nuova progettualità, ma poi presentando un’idea di progetto con parcheggi, cinema ecc, ecc finanziati dalla stessa fondazione. Senza la prima il resto non si sarebbe potuto fare e soprattutto senza la seconda accusata più volte di voler svendere la città. Questa maggioranza ha accettato di valutare il progetto Coima Fondazione dichiarando da subito che il progetto si sarebbe fatto se esistevano le condizioni e dove invece Santini e tutto Siamo Lucca ha sempre osteggiato lo stesso in maniera forte e con accuse e illazioni pesanti. Questa maggioranza ha sempre richiesto e sperato che ci fossero anche altri progetti ma non ne sono mai stati presentati. Questa maggioranza è stata accusata più volte di negare la partecipazione e l’ascolto per progettare in quell’area qualcosa che fosse condiviso con la città (quale organo migliore e maggiormente rappresentativo del consiglio comunale?) e dove invece Santini e tutto Siamo Lucca ha sponsorizzato e sta sponsorizzando il progetto di Music Innovation Hub come una soluzione”.

“Peccato che questo progetto sia frutto, un buon frutto, della sola partecipazione della stessa azienda o al massimo di qualche figura illustre lucchese e al quale manchi tutto quel percorso partecipativo richiesto dallo stesso e da altri compagni di viaggio – aggiunge -. Vorrei ricordare al consigliere che i rappresentanti di Music Innovation Hub sono stati incontrati due volte dall’amministrazione perché due sono state le richieste da parte loro. Una prima in video conferenza e una seconda in presenza con sopralluogo alla Manifattura incluso. Tutto questo non certo perché Santini va a scrivere articoli sulla stampa, rischiando oltretutto di strumentalizzarli, ma perché il sindaco e i suoi assessori in questi anni hanno ricevuto centinaia di persone come è normale che sia per degli amministratori. Ognuno di noi a qualsiasi età ha sempre qualcosa da imparare e quando si fanno delle scelte e non si insinuano solo dubbi si possono fare anche errori, e come dicevano due illustri personaggi come Charles De Gaulle ‘solo gli imbecilli non sbagliano mai’ e Winston Churchill ‘l’ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità, il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta. Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare’. Quindi caro consigliere stia sereno, non abbiamo bisogno del suo aiuto, continui il suo lavoro e noi come sempre proveremo a fare al meglio il nostro percorso, si metta l’animo in pace perché al momento le uniche partite importanti le ha perse. La prima sono le elezioni del 2017 e la seconda è quella di aver ridotto il suo gruppo consiliare: partito in cinque è arrivato in tre. E allora ci permettiamo un consiglio: giochi meno ai video games e mediti di più su questi aspetti, potrebbe giovarle”.