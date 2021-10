Un consiglio comunale fiume sul piano operativo, che ha visto emergere punti di vista e considerazioni tavolta molto contrapposte. Con gli strali e le critiche arrivate all’indirizzo del nuovo strumento urbanistico da parte dell’opposizione e la difesa del percorso avviato sul fronte dell’urbanista da parte della maggioranza.

In particolare tra i primi sono stati i consiglieri di SiAmo Lucca, Remo Santini, Alessandro Di Vito e Serena Borselli a puntare il dito sul piano operativo, sostenendo che presenta “evidenti criticità”. Secondo i consiglieri si autorizzerebbe la cementificazione del territorio, nonostante le rassicurazioni in tal senso arrivate dall’assessore all’urbanistica. C’è stato poi chi ha criticato modi e tempi, come il consigliere del gruppo misto, Enrico Torrini, o chi ha invitato a superare gli schieramenti e ad ammettere che “si tratta di un piano che favorisce la cementificazione”, come Massimiliano Bindocci del M5S.

Il sindaco: “Un piano che ha saputo cogliere cambiamenti e opportunità”

Voci cui risponde il sindaco Alessandro Tambellini, respingendo le accuse. “Si è parlato di 10 anni di fallimenti e assenza di prospettiva. Vorrei prove precise e concrete di questo. Voglio ricordare ai nostri compagni di banco che noi veniamo da un’epoca urbanisticamente sciagurata. Possiamo passare una domenica in gita in bici a visitare i siti significativi dell’urbanizzazione lucchese: ve li faccio vedere uno a uno e vi dico come si sono verificati certi fatti, posso partire dagli anni Ottanta, circoscrizione per circoscrizione, credo di avere molta memoria su come sono andate le cose. Col piano strutturale abbiamo posto premesse precise: primo, dobbiamo ricostituire il paesaggio e conservarlo. Gli affronti al paesaggio che sono avvenuti in passato anche su terreni appartenuti alla mia famiglia sono evidenti e sono pronto a mostrarveli. Il paesaggio è un bene e se lo vogliamo ricostruire lo facciamo con forme di coltivazione dell’olivo e della vita, per esempio, come è stato dall’anno 1000 al secolo scorso in Lucchesia. Abbiamo indicato alcune opere infrastrutturali che servono e per questo si parla di espropri, per un bene più grande e pubblico”.

“Abbiamo necessità – ha proseguito il sindaco – di recuperare zone ampie e dismesse: un’attività lunga e complessa per ridare vita ai quartieri e siamo convinti di aver agito bene, laddove abbiamo immaginato il futuro per esempio dell’ex Borella, di Pulia, dell’area Gesam. Le aziende non sono solo industrie e artigianato, ma anche quelle agricole, e noi anche a quelle abbiamo pensato nelle previsioni infrastrutturali. Abbiamo lavorato per mantenere sul territorio aziende, come il pastificio Mennucci, per tenere sul territorio imprese che sono la nostra storia e la nostra capacità produttiva. Anzi, questo piano è fin troppo restrittivo verso le esigenze delle aziende. Il parco dell’Ozzeri, del Nottolini, del Serchio, delle Mura, l’impiantistica sportiva diffusa con servizi correlati: questi sono elementi del piano, non c’è idea di città in questo? Ho sentito parlare di spopolamento del centro storico. Ma, dati alla mano, la nostra realtà è vista come vivibile e di alto profilo, capace di attrarre investimenti anche da parte di persone che vengono dall’estero e che si innamorano di Lucca. Ci sono recuperi importanti di immobili in centro storico, come in piazza Santa Maria foris Portam o via Nuova e questi sono segni inequivocabili della vivacità del centro storico”.

Il sindaco difende in tal senso l’operato dell’amministrazione: “Abbiamo colto determinati cambiamenti e determinate evoluzioni nell’ambito in cui ci siamo trovati a operare. Penso, ad esempio, all’aspetto ordinato che hanno assunto ora le aree ex Uba Uba ed ex Ala market. Nel centro storico vogliamo sempre più una città d’istruzione, servizi, residenza. Gli spazi che abbiamo vanno recuperati con sapienza, se vogliamo progredire nell’ambito della lirica, della musica da film, della valorizzazione di Puccini, avremo bisogno di un altro teatro. La prossima volta che si afferma il centro storico si è spopolato, portiamo dati concreti numerici. I servizi socio sanitari al quartiere Giardino, è idea di città o no? E l’acquisto del centro socio sanitario a San Vito per ridarlo alla collettività, va incontro all’idea di città di ridare vita alle periferie o meno? E il centro servizi al Piaggione? La prossima volta si parli a ragion veduta, si portino esempi e non frasi fatte”.

Il dibattito

Di segno diametralmente opposto la posizione espressa dai consiglieri di SiAmo Lucca: “Da un lato – commentano – esaspera alcuni principi appena accennati nel Piano strutturale, dall’altro, contiene vere e proprie novità mai discusse e contraddice spesso se stesso, la cosa più clamorosa è che prevede una quantità di nuovi insediamenti in territorio rurale (23.830 metri quadri) superiore a quella prevista in territorio urbanizzato (27.200 metri quadrati) per un totale di nuova edificazione, rispetto ad ora, di oltre 50mila metri quadri”.

I consiglieri scendono nel dettaglio con alcuni esempi: “Per l’area San Vito, Tempagnano, Arancio, Antraccoli sono previste nuove edificazioni per 9000 metri quadrati, pari a più del doppio di quanto previsto per l’area Lucca Centro che comprende il centro storico e immediata periferia – spiegano – mentre per l’area Piana di Lucca – Ovest (e, più precisamente, per S.Anna), è prevista una nuova edificazione per complessivi 4.100 metri quadrati. E ancora, nella zona dell’Acquacalda, è prevista nuova edificazione per 4.130 metri quadrati, superiore a quanto previsto per tutte le altre aree sopra citate”.

Secondo quanto rilevato dalla lista civica SìAmoLucca, “il Piano operativo prevede pesantissimi oneri aggiuntivi (in aggiunta a quanto già dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione) in tutti i casi di nuova edificazione. In particolare – scrivono – o pone a carico dell’edificante l’obbligo di cedere gratuitamente al Comune, per la realizzazione di spazi pubblici, una superficie pari, mediamente, al 50% dell’area interessata dall’intervento – o in caso di interventi residenziali, agli oneri aggiuntivi si aggiunge poi un ulteriore onere (in natura e/o in denaro a favore dell’edilizia sociale, che poteva essere graduata diversamente. Il tutto con il rischio di rendere antieconomici gli interventi previsti e, quindi, di bloccarli”.

“A ciò – sottolineano Santini, Borselli e Di Vito – si aggiunge poi il rischio, per i proprietari di aree interessate da previsioni di nuova edificazione, di vedersi espropriare la quota parte della relativa area destinata a spazio pubblico, qualora il Comune intenda darvi corso prima dell’intervento del privato”.

I tre consiglieri comunali sottolineano come la previsione di oneri aggiuntivi “implichi che per tutti i nuovi insediamenti (ovverosia le nuove costruzioni) sia necessario il ricorso a strumenti attuativi (Piano Attuativo; Progetto unitario convenzionato; Permesso di Costruire convenzionato) molto gravosi: sia per i cittadini (in termini di costi, tempi e complicazioni burocratiche), sia per gli Uffici comunali, considerando che durante la vigenza del regolamento urbanistico 2004 e la successiva Variante del 2012 i Piani Attuativi approvati furono di pochissime unità”.

“Strumenti attuativi sono inoltre previsti anche per molti altri interventi di cui alcuni estremamente complessi come gli interventi all’ex scalo merci, alle Ex officine Lenzi e all’Ex Molino Pardini – proseguono gli esponenti di SìAmoLucca – La logica conclusione di tutto ciò è un prevedibile ingolfamento e conseguente paralisi degli Uffici comunali preposti, con la pure prevedibile conseguenza che – dal momento che le previsioni del Piano hanno valenza quinquennale – la gran parte degli interventi e, quindi, degli obiettivi del Piano non si realizzeranno. Manca inoltre un chiaro ed inequivoco criterio in base al quale, per i vari interventi, il Piano operativo prevede la superficie da cedere gratuitamente al Comune per la realizzazione di spazi pubblici così come per gli interventi in aree degradate e dequalificate. Per quanto concerne poi gli interventi ammissibili nelle aree non soggette a nuova edificazione, molto spesso sono previsti incrementi di superficie predeterminati in una percentuale fissa rispetto all’edificato esistente”.

La lista civica tocca poi un altro aspetto. “Il Piano Operativo prevede un anche un massiccio ricorso agli espropri per la realizzazione di opere pubbliche, molte quali di dubbia utilità e necessità, fino a prevedere l’esproprio di oltre 2400 particelle fondiarie, di cui meno della metà per viabilità – affermano Santini, Di Vito e Borselli -. In sostanza il Piano prevede di colpire, con espropri, qualche migliaio di famiglie e, quindi, con effetti sproporzionati tra sacrificio imposto al singolo cittadino e benefici dell’opera”. Infine una considerazione su trasparenza e tempi. “Il Piano Operativo è composto da 57 volumi a cui si aggiungono oltre 190 tavole cartografiche – concludono gli esponenti di SìAmoLucca – e a questo va aggiunto che ai consiglieri comunali sono stati concessi solo 22 giorni per esaminare la pratica e redigere gli eventuali emendamenti. Uno scandalo”.

Critica i tempi e le modalità della concertazione del piano anche il consigliere del gruppo misto, Enrico Torrini: “Abbiamo iniziato a parlare di piano operativo nel 2018, quando si valutavano i contributi pervenuti, con un approccio che io definirei schizofrenico, con forti accelerazioni e successive inspiegabili pause. Per arrivare poi all’ultimo periodo in cui la commissione è stata convocata 3 volte a settimana per oltre 2 ore per seduta, è stata una maratona”.

“A nulla – prosegue – sono serviti i nostri richiami in epoca precedente a riprendere i lavori in tempo utile, ma questo è l’approccio di questa amministrazione nei confronti di chiunque, presuntuosa, prepontente e non curante delle richieste di cittadini e consiglieri comunali. Non ultima l’annullamento della commissione urbanistica, prevista per il 25 ottobre (ieri, ndr), la mattina per il pomeriggio, motivata per le vie brevi da una contemporaneità di una riunione di maggioranza per mettersi d’accordo su come gestire il consiglio comunale sul piano operativo e chi e come avrebbe dovuto rispondere, evidentemente le repliche precise del consigliere Guidotti a tutte le pregiudiziali, peraltro condivisibili, sono frutto di quella riunione, legittima, ma irrispettosa. In sostanza il presidente Giannini ha imbiancato arbitrariamente le agende di tutti i consiglieri che, vi garantisco hanno molti altri impegni ed hanno messo al centro gli impegni amministrativi, compromettendo spesso anche le proprie attività professionali e familiari”.

“Giungiamo finalmente alla fine – afferma Torrini – di questo iter durante il quale la città di fatto è rimasta bloccata, sia perché le varianti da un certo periodo in avanti potevano essere fatte solo se di interesse pubblico, sia per i noti motivi, non riconducibili al piano operativo, relativi alle inefficienze dell’ufficio edilizia privata di questo comune che come ebbi a dire ‘potevamo scrivere sulla porta : lasciate ogni speranza voi che entrate’, rallentando di fatto tutta l’edilizia lucchese. Che poteva riprendere fiato con l’operazione Manifattura, ma non siete stati buoni nemmeno con quella. Per fortuna ci hanno pensato i vari bonus edilizi a ridar fiato al volano dell’economia per antonomasia, l’edilizia. Veniamo al piano. Per esaminare compiutamente tutta la documentazione i tecnici là fuori, su quali ricade tutta l’attività, che si interfacceranno con i cittadini, si renderanno necessari almeno 100 giorni lavorativi, per questo motivo si chiede che dopo l’adozione si conceda ai cittadini almeno 120 giorni, in luogo dei previsti 60, per la presentazione delle osservazioni in modo da consentire alle associazioni di categoria, alle categorie professionali ed a tutta la cittadinanza di prendere piena visione del nuovo strumento urbanistico in modo da potere proporre osservazioni consapevoli e mirate. Ci viene riferito che quello che io ritengo un patrimonio, gli ordini professionali, non siano stati minimante coinvolti per la condivisione dei criteri generali, ma questa è la logica di intervento: l’imposizione senza contraddittorio. Il piano come ormai noto prevede il consumo zero del suolo, potremmo anche essere d’accordo, ma limitare gli ampliamenti a quei pochi metri quadrati dai 16mq ai 30mq, in luogo degli attuali 180 metri cubi, significa scoraggiare qualsiasi tipo di intervento, che ci faccio con 20 metri quadrati di ampliamento? Mi costa di più allestire il ponteggio che realizzare lo sgabuzzino. Nella parte relativa alle schede norma rilevabile negli elaborati QP. IV. B, ci sono 84 aree di grandi dimensioni che rappresentano le più ampie realtà urbanistiche ed edilizie del territorio comuna di Lucca. Ci sono caserme, aree non edificate, aree degradate, aree per nuove funzioni produttive, ampliamenti di attività commerciali, infrastrutture varie di viabilità e parcheggi. Nelle quali sono indicate tutte specifiche di intervento, per cui non si può uscire dal seminato di questa amministrazione, anche se sta volgendo al termine. In sostanza con l’adozione di questo piano, scattano le norme di salvaguardia previste dall’articolo 109 ( che spero sia stato modificato al comma 2), fino alla definitiva approvazione e poi per i 5 anni successivi. Quindi anche in questo caso emerge la prosopopea di una amministrazione al tramonto che vuole ingessare le scelte future, 5 anni, quasi 6 sono. In tutte le circostanze che interessano la nostra vita, in tutti gli ambienti, viviamo in un eccesso di normato, per quale motivo si deve necessariamente indirizzare, blindare ed obbligare i cittadini a muoversi tra vincoli sempre più stretti? L’urbanistica è una bella materia, disegna le città con le giuste regole, qui non ci sono regole, ci sono dettami precisi di fatto inderogabili. Si chiede qundi: di inserire istituti di maggior flessibilità e come già detto estendere i termini per la presentazione delle osservazioni a 120 giorni. Premesso questo rileviamo che è inammissibile adottare un piano operativo conservativo come questo a 6 mesi dalle elezioni”.