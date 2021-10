Ddl Zan bocciato al Senato, insorge il centrosinistra lucchese: “Un giorno triste”

Stop in Senato al Ddl Zan per 23 voti, la legge contro l’omofobia che aveva ricevuto l’ok dalla Camera, al Senato non passa.

Tanti i commenti anche dalla politica locale. Duro il presidente del Consiglio, Francesco Battistini: “Lo schifo del voto della destra più retriva, da Italia Viva a Fratelli d’Italia, che ha negato una nuova e piena e dovuta stagione dei diritti”.

Così l’assessora al sociale Valeria Giglioli: “Che brutta, bruttissima pagina per il nostro Paese, questa in cui con il voto segreto si manda alla fossa una legge sacrosanta”. “Oggi è un giorno davvero triste – aggiunge l’assessore Francesco Raspini – L’Italia resta uno degli ultimi paesi europei a non avere una legge contro l’omotransfobia. Come sempre succede, soprattutto in Italia, la società, il paese, è più avanti rispetto alla burocrazia e alle beghette di partito e di palazzo. Presto ne avremo conferma tutti quanti”.

Amareggiato il senatore dem, Andrea Marcucci che però aveva messo in guardia il partito: “Sono amareggiato e deluso dal voto in Senato sul ddl Zan. Come ha scritto il mio collega Filippo Sensi, anch’io mi vergogno di questa decisione. In questi mesi, ho tentato diverse volte di mettere in guardia i miei colleghi: su questo provvedimento a Palazzo Madama mancava il sostegno della maggioranza dei senatori, un consenso che avrebbe dovuto essere costruito con un accordo. L’ho detto a maggio, l’ho ripetuto a luglio, ed ancora negli ultimi giorni”. “Ho salutato come positiva (ma comunque tardiva) – dice ancora – l’apertura del segretario Letta, a quell’apertura doveva seguire però un percorso di confronto con tutti i gruppi parlamentari. Ho l’abitudine di essere concreto, i disegni di legge che presentiamo, bisogna fare di tutto poi per approvarli. Stavolta non è andata così, la gestione, visti i risultati, è stata fallimentare. Mi auguro che il Pd rifletta a fondo su quanto è successo”.

“L’Italia – commenta il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti – a causa di una parte di classe politica decisamente inadeguata e fuori dal tempo (“nascostasi” dietro il voto segreto), si dimostra ancora colpevolmente indietro sui diritti civili”.

“L’amarezza di oggi rende ancora più importante ed urgente lottare per garantire diritti a tutte e tutti”, commenta il consigliere comunale di Sinistra con Tambellini, Daniele Bianucci.

Soddisfatto, invece, l’onorevole Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia: “Non era e non è in discussione la lotta contro ogni forma di discriminazione per orientamenti sessuali, di religione o per disabilità ma l’imposizione ideologica delle teorie trasgender”.