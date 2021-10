Sinistra con: “Basta vecchia politica, trasparenza e primarie entro l’anno”

Fare le primarie del centrosinistra e farle il prima possibile, in linea con il percorso di trasparenza che Sinistra con ha portato avanti in questi mesi sul territorio per il dopo Tambellini. È questa, in sintesi, la posizione espressa dalla forza politica che sostiene l’attuale maggioranza in consiglio comunale a Lucca.

“Scegliere presto chi sarà candidato sindaco per il centro sinistra alle elezioni della prossima primavera – esordisce la forza politica – è prima di tutto un atto di rispetto dovuto ai cittadini elettori, che hanno il diritto di avere a disposizione un periodo ampio di tempo per conoscere e confrontarsi con le sue idee ed i suoi programmi. Sinistra con, da mesi, pone con forza, in ogni occasione di confronto con gli altri soggetti politici di centro sinistra e pubblicamente, la necessità di decidere la composizione della coalizione, le grandi scelte valoriali e programmatiche che la devono caratterizzare e la candidatura a sindaco“.

“Alle spalle abbiamo un lavoro intenso – dice Sinistra con – fatto di decine di incontri che hanno permesso, a partire dal mese di luglio, di verificare le disponibilità dei soggetti politici dell’area di centro sinistra interessati a dar vita a una coalizione più larga e plurale di quella attuale e insieme di definire un primo manifesto dei valori e degli obiettivi programmatici e redigere il regolamento per organizzare le primarie. Il Pd, con il ruolo e le responsabilità che gli derivano dall’essere la maggiore forza della coalizione, tramite i suoi massimi dirigenti comunali e territoriali, ha sempre dichiarato che le primarie si dovessero svolgere entro il mese di novembre e, comunque, entro la fine dell’anno. Ormai da un quasi un mese è tutto pronto. Nei giorni scorsi il Pd ha anche dichiarato di aver superato i problemi procedurali interni che finora gli avevano impedito di formalizzare la propria adesione alla coalizione”.

“Adesso deve essere chiaro – incalza Sinistra con – che non basta dichiarare di voler svolgere le primarie prima delle feste. Bisogna dire la verità. Non sottoscrivere entro pochi giorni il regolamento per le primarie e il manifesto dei valori e assieme fissare la data entro cui vanno presentate le candidature e la durata della campagna elettorale significa rinviare le primarie al prossimo anno. E colpire la credibilità del percorso chiaro e trasparente che la coalizione si è dato: chiamare gli elettori di centro sinistra a decidere sulle candidature a sindaco che saranno presentate ufficialmente”.

“Tutto il resto è vecchia politica – commenta l’associazione – che deve essere combattuta con fermezza. Fatta di decisioni assunte in stanze segrete, di manovre e accordi che rispondono ad altre logiche ed altri interessi. Come lasciano chiaramente intendere le recenti prese di posizione di Italia Viva e Azione che, dopo aver dichiarato di non essere interessate alle primarie, hanno espresso sostegno a candidature trasversali come, a loro dire, sarebbe quella del sindaco di Viareggio. Addirittura considerando normale che si dimetta per candidarsi in un’altra città un sindaco che solo un anno fa ha assunto solennemente un patto di cinque anni con gli elettori”.

Va avanti Sinistra con: “Nei prossimi mesi, dopo le primarie, la coalizione di centro sinistra deve continuare ad essere aperta ad altri soggetti politici, sia verso la sinistra sia verso l’area moderata, ovviamente in coerenza con valori, idee e comportamenti politici che devono caratterizzare il centro sinistra. Ma adesso qualsiasi rinvio del percorso e dei tempi decisi per le primarie è inaccettabile. Semplicemente perché rappresenterebbe un’offesa per i cittadini di centro sinistra e sarebbe un favore insperato alla destra, divisa e sempre più incapace di proporre un progetto di futuro aperto, sostenibile e solidale per Lucca e sempre più arretrata e oscurantista verso i diritti di tutti, come il vergognoso comportamento in Senato sulla legge Zan ha dimostrato”.