Difendere Lucca, slitta al 6 novembre la raccolta alimentare

Sarà posticipata al 6 novembre dalle 15 alle 17 a Marlia la raccolta alimentare di Difendere Lucca. Uno slittamento, rispetto al consueto appuntamento dell’ultimo sabato del mese, pensato per non entrare in concomitanza con i Comics e i relativi problemi di traffico.

“Ricordiamo che i nostri volontari sono disposizione però tutta la settimana per raccogliere gli aiuti di chi volesse donare. Contattandoci al numero 327.3607777 o tramite mail a difenderelucca@yahoo.com, o sui nostri canali social, è possibile concordare il ritiro anche a domicilio. Raccogliamo generi a lunga conservazione – conclude Difendere Lucca – come pasta, legumi, passata di pomodoro, olio, sale, farina, tonno e scatolame vario. Raccogliamo anche prodotti per l’igiene personale e alimenti per i bambini”.